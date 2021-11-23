أعلنت شركة تويتر عن اختبار خاصية التسوّق عبر البث المباشر على شبكتها الاجتماعية في مطلع الأسبوع مقبل.

مزايا جديدة

وتمنح هذه الميزة المستخدمين فرصة شراء المنتجات التي يتم الترويج لها أثناء إذاعة فيديو في وقته الحقيقي، في إطار اقتحام للأعمال التجارية بشكل يتجاوز الإعلان.

ومن المقرر أن تكون شركة وول مارت، وهي أكبر شركة للبيع بالتجزئة في العالم، أول شركة تبيع منتجاتها من خلال الأداة الجديدة أثناء فعالية عبر البث المباشر في الثامن والعشرين من الشهر الحالي.

تجربة فريدة

وتأتي التجربة الفريدة من نوعها، في مطلع الأسبوع القادم الذي ينطلق فيه تقليديا موسم التسوق لأعياد الميلاد، وسوف تذيع عملاق البيع بالتجزئة عبر تطبيق تويتر الحدث مع بث أغاني الموسيقار جيسون ديرولو وسيكون في وسع المستخدمين تصفح “كتالوج” المنتجات وهم يشاهدون الفيديو عبر البث المباشر.

وسيذهب المشاهدون إلى الموقع الإلكتروني لوول مارتا لاستكمال عملية الشراء، من خلال الضغط على كلمة شراء.