كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد أن الإسباني بابلو جافي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، رفض فكرة الانتقال لنادي تشيلسي الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

عقد جافي ينتهي في صيف 2023

وكان اللاعب الشاب نجح في خطف الأنظار والتألق مع برشلونة حيث ينتهي عقده في صيف العام بعد المقبل.

وقالت صحيفة ” سبورت” الكتالونية إن اللاعب صاحب الـ17 عامًا سيظل في صفوف برشلونة مضيفة أنه يعرف أن مستقبله سيكون مع النادي الكتالوني بالفترة المقبلة وسيتألق مع قدوم الإسباني تشافي هيرنانديز لقيادة الفريق الكروي الأول بالنادي الكتالوني بعد اهتمام تشيلسي بضمه.

برشلونة يعود لـ سكة الانتصارات

وكان برشلونة نجح في العودة لسكة الانتصارات في الدوري الإسباني، وذلك بعد الفوز على إسبانيول في ديربي إقليم كتالونيا بهدف دون رد سجله اللاعب الهولندي ممفيس ديباي من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

يذكر أن جافي كان شارك مع منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم تحت قيادة المدرب لويس إنريكي في بطولة دوري الأمم الأوروبية، التي احتل فيها منتخب إسبانيا المركز الثاني بعد خسارة اللقب في المباراة النهائية أمام منتخب فرنسا.

ويحتل الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب أندية الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة.

وكان تشافي تولى مهمة تدريب الفريق الكروي الأول في برشلونة خلفًا للهولندي رونالد كومان، الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.