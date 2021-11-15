يسعى الصندوق الجديد المملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، إلى الاستحواذ على شركات محلية في خدمات الطاقة وتدعيمها بالعمل مع استثمارات الصندوق في شركات التقنية الرائدة، حيث يطمح إلى خلق تكتل ينتهي بإنشاء شركة وطنية رائدة في قطاع الطاقة والتقنيات المرتبطة به.

وصرح علي بن عبدالعزيز التركي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة “إنرجي كابيتال جروب”، أن استراتيجية الصندوق تتماشى مع رؤية السعودية 2030 وبرنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة “اكتفاء” من أرامكو.

هدف الصندوق:

ويكمن الهدف الرئيسي للصندوق في الاستحواذ على شركات محلية رائدة لتطوير عملياتها المحلية ونقل التقنيات المتطورة المرتبطة بتشغيلها إلى المملكة.

وسيركز الصندوق على إنشاء شركة وطنية رائدة في مجال حلول وتكنولوجيا الطاقة.

وأعرب التركي عن شكره لصندوق الصناديق “جدا” والمستثمرين الآخرين لثقتهم في طرح الصندوق الجديد وفي الفريق القيادي للمجموعة.

الجدير بالذكر ان شركة صندوق الصناديق “جدا”، المستثمر الرئيسي في الصندوق الجديد لمجموعة “إنرجي كابيتال جروب” التي تتخذ من المملكة مقرًّا لها.

وتأسس الصندوق الجديد للاستثمار في العديد من صناديق الأسهم الخاصة بمجال الطاقة والتكنولوجيا الإقليمية والعالمية.