نفذت جماهير نادي الهلال وعدها بحضور كبير ومميز في حفل تكريم أبطال الفريق الكروي الأول بالزعيم بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا أمس الثلاثاء على حساب فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

جماهير الهلال تحضر بكثافة:

وحضرت الجماهير بكثافة إلى ساحة بوليفارد بلس في الرياض لتهنئة لاعبي الزعيم حيث حرصوا على رفع الكأس الآسيوي والإشارة لجماهير الزعيم على أنهم كانوا من أحد الأسباب الرئيسية للتتويج بلقب دوري الأبطال الآسيوي للمرة الرابعة في تاريخ الزعيم.

طلب تركي آل الشيخ من رئيس النادي:

وفي سياق آخر، وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، طلبًا خاصًّا إلى فهد بن نافل رئيس نادي الهلال، وذلك بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2021 أمس الثلاثاء.

وقال آل الشيخ خلال حفل تكريم الزعيم: “بطلب منكم طلب، نبي الثالثة يا فهد”.

وكان الزعيم تُوج بلقب دوري أبطال آسيا أمس الثلاثاء على حساب فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بعد الفوز بثنائية دون رد أحرزها كل من ناصر الدوسري وموسى ماريجا.

ويستعد الزعيم للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في فبراير المقبل في دولة الإمارات العربية.