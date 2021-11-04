بعروض مميزة على واجهة بنايته الشاهقة التي تستقطب عشرات آلاف الزوار لمعرض “إكسبو 2020 دبي”، شارك جناح المملكة العربية السعودية في فعاليات يوم العلم الإماراتي الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام، من خلال عرض “فيلم سينمائي قصير “، على أكبر شاشة تفاعلية في المعرض الدولي، تناول عمق العلاقات الثنائية المميزة بين قيادة البلدين والشعبين الشقيقين.

ويأتي حرص جناح المملكة في المعرض الدولي، على مواكبة جميع الفعاليات والأحداث الوطنية التي يحتفي بها الأشقاء والأخوة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعبيراً عن علاقات الأخوة الوطيدة التي تربط المملكة العربية السعودية بدولة الإمارات العربية المتحدة.