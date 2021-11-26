أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات أن حالات تفشي عدوى فيروس كورونا في المدارس عادت للزيادة بشكل ملحوظ في الوقت الراهن.

جاء ذلك في التقرير الأسبوعي الذي نشره المعهد الليلة، وقال فيه أنه رُصد ارتفاع سريع جدًا الآن بعد تراجع قصير المدى خلال عطلة الخريف.

ارتفاع حالات كورونا

وأشار المعهد إلى أنه سجلت مؤخرًا 1265 حالة تفشي للوباء في غضون أربعة أسابيع.

وأبان أنه لم يتم تقييم الأسبوعين الأخيرين بعد.

وذكر أن حالات التفشي بين التلاميذ الأصغر سنًا كانت أكثر حدوثًا منها بين التلاميذ الأكبر سنًا.

وتابع المعهد أن عدد حالات تفشي الإصابة زاد “بشكل ملحوظ للغاية” عن مستواه الأعلى الذي سُجل في الموجة الثانية.