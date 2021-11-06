تسبب حريق في أحد مستشفيات الهند في وفاة 10 مصابين بفيروس كورونا المستجد، في البلد الذي يعاني من ظهور سلالة جديدة من الفيروس المتحور تسببت في وفاة الآلاف.

تفاصيل حريق المستشفى

وأعلنت السلطات الهندية إصابة سبعة مرضى آخرين جراء الحريق الذي اندلع اليوم السبت في مستشفى بمدينة أحمد نجر وسط البلاد.

وأكدت وزارة الصحة في ولاية ماهاراشترا أن الحريق اندلع داخل أحد قسمي العناية المركزة في مستشفى أحمد نجر المدني، مشيرة إلى أن اثنين من الجرحى لا يزالان في حالة حرجة.

وتمكنت فرق الإطفاء حتى الآن من السيطرة على الحريق الذي اندلع في الطابق السلفي من المستشفى.

وكان حادث مماثل قد أودى في مايو بأرواح 18 شخصاً في مستشفى آخر غرب الهند.

حالات كورونا في الهند

ويبلغ عدد مصابي كورونا في البلاد أكثر من 43 مليوناً توفي منهم 460 ألفًا ما تسبب في أزمة لدى محارق الجثث التي لم تستوعب الزيادة السريعة في حالات الوفاة.