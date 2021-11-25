أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباراتي اليوم في افتتاح منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حكام مواجهتي اليوم

وتنطلق الجولة الـ13 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين بمباراة الفتح وضمك؛ ويديرها شكري الحنفوش، ويساعده عبدالرحيم الشمري ومحمد الشهري، الحكم الرابع محمد القرني، وسامي الجريس حكمًا لتقنية الفيديو ويساعده عبدالعزيز البريه.

ويدير ماجد الشمراني مباراة الشباب ضد الرائد المقرر إقامتها على استاد الملك فهد الدولي، ويساعده عمر الجمل وسعد الشبرمي، وخالد الجهني حكمًا رابعًا، وعبدالله الشهري حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده أحمد العتيق.

ترتيب دوري المحترفين

وجاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل انطلاق الجولة الـ13 كالتالي؛ ضمك في الصدارة برصيد 24 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد، ثم الشباب برصيد 22 نقطة، يليه الهلال برصيد 19 نقطة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز الخامس برصيد 18 نقطة، ثم الأهلي والفيصلي بـ15 نقطة لكل منهما، وحل النصر تاسعًا برصيد 14 نقطة، وبفارق نقطة عن فريقي الاتفاق وأبها.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز الـ12 جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة، بالتساوي مع الباطن، وبفارق نقطتين عن التعاون، الحزم والطائي.