تلقى الفريق الكروي الأول في الهلال، خبرًا سارًّا بعودة أحد نجوم الفريق الكروي الأول، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا.

المدافع الكوري يشارك في جزء من تدريبات الهلال:

وذكر الحساب الرسمي للنادي أن المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو شارك في جزء من تدريبات الفريق الأول اليوم السبت ثم أكمل بعد ذلك برنامجه التأهيلي.

وغاب ياسر الشهراني عن التدريبات الجماعية كونه لا يزال يُكمل برنامجه التأهيلي المُعد له مسبقًا”.

ماريجا يعود للتدريبات قبل النهائي:

وفي وقت سابق، شارك اللاعب المالي موسى ماريجا في تدريبات الفريق الكروي الأول في الهلال، مساء أمس الجمعة، وذلك بعد أن تعافى من الإصابة مؤخرًا.

ويستعد الزعيم لمواجهة بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي يوم الثلاثاء 23 نوفمبر الجاري، وذلك في نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

ولم يتواجد الفرنسي بافيتيمبي جوميز مع الزعيم في تدريبات أمس نظير قدوم مولوده الثالث.