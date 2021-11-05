انتهت مباراة الزمالك ضد الأهلي، مساء اليوم الجمعة، بفوز النادي الأهلي بخماسية مقابل ثلاثة أهداف في مباراة مثيرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز موسم 2021/ 2022.

ملخص مباراة الزمالك ضد الأهلي:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي قوي من الأهلي، أسفر عن الهدف الأول للاعب المالي أليو ديانج في الدقيقة الـ16 من عمر الشوط الأول بعد تصويبة مخادعة للحارس محمد أبو جبل.

وواصل المارد الأحمر هجومه ليضيف الهدف الثاني عبر علي معلول من ركلة جزاء في الدقيقة العشرين.

واستمر الزمالك في التراجع، ليُضيف الأهلي ثالث الأهداف عبر اللاعب محمد شريف في الدقيقة الـ2 بعد تمريرة متقنة من اللاعب عمرو السولية على طريقة Rabbona.

وانتهى الشوط الأول من ديربي القاهرة بين الفريقين بثلاثية دون رد للمارد الأحمر.

وفي الشوط الثاني، من مباراة الزمالك ضد الأهلي، أجرى المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون مجموعة من التغييرات في تشكيلة الزمالك لينجح الزمالك في تقليص الفارق وإحراز الهدف الأول عبر اللاعب مصطفى فتحي في الدقيقة الـ52.

واستمر الأهلي في ضغطه ليضيف بعدها بدقيقة، الهدف الرابع عبر اللاعب أليو ديانج من تصويبة قوية لم يتمكن محمد أبو جبل من صدها.

تراجع الأهلي كلفه الكثير:

ونجح علي معلول في إضافة خامس الأهداف لـ الأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ65.

وتراجع النادي الأهلي بعد ذلك، ليضيف الزمالك هدفين في الدقيقتين الـ81 والـ91 عبر كل من أحمد سيد زيزو والمغربي أشرف بن شرقي.

وأصبح رصيد الأهلي بعد الفوز 9 نقاط في صدارة الدوري المصري، بينما تجمد رصيد الزمالك عند ست نقاط.