أجرى البرازيلي داني ألفيس الفحوصات الطبية اليوم الاثنين في مقر نادي برشلونة الإسباني، وذلك تمهيدًا للتعاقد معه كصفقة انتقال حر بالفترة الحالية.

ونشر الحساب الرسمي لـ برشلونة عبر “تويتر” مقطع فيديو للاعب البرازيلي صاحب الـ38 عامًا وهو يُجري الفحوصات الطبية تمهيدًا لانضمامه للبارشا.

داني ألفيس يعود بعد رحيل دام لـ 5 سنوات

وأثارت عودة اللاعب البرازيلي ألفيس لصفوف فريق كرة القدم الأول بنادي برشلونة الإسباني، سعادة جماهير النادي الكتالوني مؤخرًا.

وكان ألفيس وافق على العودة لصفوف برشلونة، بعد خمس سنوات من رحيله عن صفوف الفريق الكتالوني.

ألفيس يتقاضى يورو واحد فقط كراتب !

وقالت صحيفة The Sun البريطانية إن ألفيس يعود إلى برشلونة وسيتقاضى يورو واحدًا في الأسبوع بعد موافقته.

وأتت تلك الموافقة في ظل الظروف المالية التي يُعاني منها نادي برشلونة، التي أجبرته كذلك على التفريط في نجمه الأرجنتيني وأسطورته ليونيل ميسي في أغسطس الماضي لمصلحة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان حساب برشلونة في “تويتر” نشر صورة لـ ألفيس صاحب الـ38 عامًا وهو يُقبّل شعار النادي في أرضية ملعب الكامب نو.

وقال ألفيس عبر حسابه في ” الإنستجرام” : “أنا واحد منكم، ولا أعرف كم سأبقى معكم، ولكنني أتمنى أن يكون هذا الشعور أبديًا قدر المستطاع”.

وأضاف داني ألفيس: “أراكم قريبًا في المكان الذي أذهلني، وأشعر بالعشق له منذ أول مرة انضممت إليه، وأريد المساهمة في البناء لأنه أفضل ناد بالعالم”.