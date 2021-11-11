حرصت الجماهير السعودية على دعم الأخضر في مباراة السعودية وأستراليا بالحضور إلى ملعب كومبانك ويسترن سيدني في مدينة سيدني الأسترالية وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

الجماهير حاضرة بقوة في مباراة السعودية وأستراليا

وتوافدت الجماهير حاملة معها علم المملكة خارج الملعب تمهيدًا للدخول وتشجيع الأخضر في مهمته اليوم، حيث يطمح الأخضر لتحقيق أول فوز على أستراليا في تصفيات المونديال.

تشكيلة الأخضر

وجاءت تشكيلة الأخضر مكونة من : “محمد الربيعي بحراسة المرمى، ناصر الدوسري، علي البليهي، عبدالإله العمري، سلطان الغنام، عبدالإله المالكي، محمد كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري، فهد المولد، فراس البريكان”.

أما قائمة الاحتياط لدى الأخضر فجاءت مكونة من : “زيد البواردي، نواف العقيدي، زياد الصحفي، أحمد شراحيلي، محمد البريك، سعود عبدالحميد، علي الأسمري، علي الحسن، سامي النجعي، عبدالرحمن غريب، صالح الشهري، عبدالرحمن العبود”.