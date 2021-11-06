علق النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم نادي النصر، على إمكانية انتقاله للعب في الدوري البرازيلي خلال الفترة المقبلة.

تجربة جديدة من نوعها لـ حمدالله:

ووفقًا لـ موقع eotimedopovo البرازيلي فإن نادي كورينثيانز البرازيلي يرغب في التعاقد مع نجم النصر خلال الفترة المقبلة.

صحيفة Bolavip البرازيلية ذكرت في السياق ذاته، أن المهاجم المغربي رد على أحد رجال الأعمال البرازيليين الراغب في التعاقد معه لنادي كورينثيانز وأجابه نجم النصر بأنه يرحب باللعب في البرازيل.

وحتى الآن يتبقى فقط الاتفاق على المقابل المالي الذي سيحصل عليه نجم النصر من نادي كورينثيانز في حال أتم الانتقال للبرازيل.

إنجازات المهاجم المغربي مع النصر:

وكان المهاجم المغربي تعرض لانتقادات قوية بسبب تراجع مستواه مع النصر في الموسم الحالي، بالإضافة إلى إهداره لركلة جزاء في مباراة الاتحاد في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن حمدالله انضم إلى النصر في صيف 2018 قادمًا من الريان القطري وتُوج مع العالمي بلقب الدوري السعودي ولقبين في بطولة كأس السوبر السعودي.