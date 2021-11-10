يترقب جمهور الكرة السعودية ظهر الغد، مواجهة الأخضر لـ منتخب أستراليا في سيدني، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

توقيت مباراة السعودية ضد أستراليا:

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة والربع ظهرًا بتوقيت المملكة على ملعب “ويسترن سيدني” في أستراليا.

وسوف تنقل قناة SSC 7 HD وقائع مباراة الأخضر وأستراليا بتعليق فهد العتيبي.

ويتواجد المنتخب السعودي في صدارة مجموعته بتصفيات آسيا المؤهلة لـ مونديال 2022 برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات، أما المنتخب الأسترالي فمتواجد بالمركز الثاني برصيد تسع نقاط من 3 انتصارات وهزيمة واحدة.

إنجاز مميز يطارده الأخضر:

وإذا نجح المنتخب السعودي غدًا في الفوز على أستراليا في أراضيها، فسيكون حقق إنجازًا مميزًا وحقق ما لم يستطع منتخب الأرجنتين بقيادة أسطورته الراحل آنذاك دييغو أرماندو مارادونا تحقيقه في تصفيات كأس العالم 1994 بـ أمريكا، حيث تفادت أستراليا الخسارة من الأرجنتين في أراضيها وذلك خلال ملحق مونديال 1994.

وستكون مباراة الغد المواجهة رقم 9 بين منتخبي السعودية وأستراليا في كافة المسابقات، حيث فازت أستراليا في 5 مباريات والمنتخب السعودي مرة واحدة وتعادل المنتخبين في مباراتين.