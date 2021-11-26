حقق الفريق الكروي الأول بنادي الشباب رقمًا مميزًا، وذلك بعد الفوز على الرائد بثلاثية دون رد في الجولة الـ13 من بطولة دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/2022.

رقم فريد لـ الشباب بـ دوري محمد بن سلمان

ونجح الليث في الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة السادسة على التوالي بعد فوزه على الرائد بثلاثية في المباراة التي أُقيمت على ملعب الملك فهد في الرياض.

وبحسب ما ذكره حساب النادي في “تويتر” فإن فريق الشباب حافظ على نظافة شباكه لمدة 540 دقيقة متواصلة، حيث كانت آخر مباراة سُجل فيها هدف في شباك الشباب، كانت مباراة الفيحاء في الجولة السابعة من عمر المسابقة، ووقتها فاز الشباب بثنائية لهدف.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

وبعد نهاية مباراتي أمس الخميس، يتواجد الشباب في صدارة دوري محمد بن سلمان برصيد 25 نقطة، بينما ضمك ثانيًا برصيد 25 نقطة، الاتحاد ثالثًا برصيد 23 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 19 نقطة، الرائد خامسًا برصيد 18 نقطة، الفيحاء سادسًا برصيد 17 نقطة، الأهلي سابعًا برصيد 15 نقطة، الفيصلي ثامنًا برصيد 15 نقطة، النصر تاسعًا برصيد 14 نقطة، الفتح عاشرًا برصيد 13 نقطة، الاتفاق 13 نقطة في المركز الحادي عشر.

بينما يتواجد أبها في المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة، الباطن في المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري السعودي التعاون في المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط، الحزم في المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط، الطائي في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.

وكانت نتيجة مباراتي أمس الخميس في الدوري، انتهت بالتعادل بين الفتح وضمك بخماسية لكل فريق، بينما فاز الشباب على الرائد بثلاثية.