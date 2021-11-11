يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم حاليًا، نظيره الأسترالي وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.

المنتخب السعودي في الصدارة

ويطمح الأخضر للفوز على أستراليا التي لم تذق طعم الخسارة على أرضها في تصفيات المونديال منذ آخر خسارة في يونيو 2008 ضد المنتخب الصيني بتصفيات كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا.

ويتواجد المنتخب السعودي في صدارة المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية، وبفارق ثلاث نقاط عن أستراليا صاحب المركز الثاني.

دعم جماهيري كبير لـ الأخضر

وقبل انطلاق المباراة، حرصت الجماهير السعودية على دعم الأخضر في مباراة السعودية وأستراليا بالحضور إلى ملعب كومبانك ويسترن سيدني في مدينة سيدني الأسترالية وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وتوافدت الجماهير حاملة معها علم المملكة خارج الملعب تمهيدًا للدخول وتشجيع الأخضر في مهمته اليوم، حيث يطمح الأخضر لتحقيق أول فوز على أستراليا، في تصفيات المونديال.

وجاءت تشكيلة الأخضر مكونة من : “محمد الربيعي بحراسة المرمى، ناصر الدوسري، علي البليهي، عبدالإله العمري، سلطان الغنام، عبدالإله المالكي، محمد كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري، فهد المولد، فراس البريكان”.

يذكر أن المنتخب السعودي سيواجه فيتنام ظهر الثلاثاء المقبل في إطار مباريات الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.