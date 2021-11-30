أبدى نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو استياءه من رئيس تحرير مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، باسكال فيري، وكذب تصريحاته المتعلقة بشأن المنافسة على الكرة الذهبية مع الأرجنتيني ليونيل ميسي.

رونالدو يُكذب تصريحات فيري:

وكان فيري قد صرح لصحيفة “نيويورك تايمز”، اليوم الاثنين، قائلًا: “رونالدو لديه أمنية واحدة فقط، وهي الاعتزال مع عدد كرات ذهبية أكثر من ميسي.. هذا ما قاله لي كريستيانو بنفسه”.

وقال رونالدو في بيان عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “قال باسكال فيري إنني أخبرته بأنني أمتلك الطموح لإنهاء مسيرتي الكروية بعدد من الكرات الذهبية أكثر من ليونيل ميسي”.

وأضاف: “فيري كذب واستخدم اسمي للترويج لنفسه وللمنصب الذي يعمل فيه.. من غير المقبول أن يقع المسؤول عن منح مثل هذه الجائزة المرموقة في ازدراء مطلق لشخص احترم فرانس فوتبول والكرة الذهبية دائمًا”.

وتابع: “فيري كذب مجددًا اليوم لتبرير غيابي عن الحفل بضرورة خضوعي لحجر صحي مزعوم، ولا أرى سببًا لذلك.. أتقدم دائمًا بالتهنئة لأولئك الذين يفوزون بالجوائز، في ظل الروح الرياضية واللعب النزيه منذ بداية مسيرتي”.

الفوز بالألقاب مع المنتخب والأندية:

وواصل كريستيانو بيانه الغاضب قائلًا: “أفعل ذلك لأنني لا أعارض أي شخص، أفوز لنفسي وللأندية التي أمثلها، أفوز لنفسي ولمن يريدونني جيدًا، لا أفوز على حساب أي شخص”.

واستكمل: “أكبر طموح في مسيرتي هو الفوز بالألقاب القارية مع بلدي والأندية التي أمثلها، وأن أكون نموذجًا يحتذى به لكل أولئك الذين يرغبون في أن يصبحوا لاعبين محترفين، وترك اسمي مكتوبًا بحروف من ذهب في تاريخ كرة القدم العالمية”.

واختتم رونالدو بيانه قائلًا: “أختم بالقول إن تركيزي ينصب بالفعل على مباراة مانشستر يونايتد المقبلة وكل شيء لا يزال بإمكاننا التغلب عليه هذا الموسم، جنبًا إلى جنب مع زملائي وأنصارنا”.