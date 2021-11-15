اختتم الأخضر بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، مساء اليوم الاثنين، استعداداته لمواجهة منتخب فيتنام الأول لكرة القدم.

الأخضر يُنهي استعداداته

وخاض الأخضر حصة تدريبية اليوم على “استاد ماي دينه”، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات قبل أن يجري تقسيمه من مجموعتين على ثلثي مساحة الملعب، واختتم رينارد المران بالكرات الثابتة.

وواصل حارس مرمى منتخب السعودية الأول لكرة القدم، فواز القرني تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي، وذلك بعد تعرضه لإصابة أبعدته عن المشاركة في مباراة أستراليا الماضية.

وحرص رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، وعضوي مجلس الإدارة، عبدالله كبوها ونعيم البكر على حضور تدريبات المنتخب اليوم، بعد الوصول إلى العاصمة فيتنام.

على الجانب الآخر، أجرى لاعبو ومنسوبو الأخضر، مساء اليوم، فحص فيروس كورونا، وذلك تطبيقًا للبروتوكول الطبي الخاص بالمباريات الدولية الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

السعودية ضد فيتنام

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية ضد فيتنام، يوم غد الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وقبل مباراة السعودية ضد فيتنام، يتصدر الأخضر مجموعته في التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 برصيد 13 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن أستراليا أقرب ملاحقيه، فيما يتذيل منتخب فيتنام الأول لكرة القدم الترتيب بدون رصيد.