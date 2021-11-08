تألق حارسا مرمى ضمك والاتحاد، الجزائري مصطفى زغبة والبرازيلي مارسيلو غروهي بشكل لافت خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

زغبة يتصدر قائمة الأفضل:

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفا سكور”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة حراس المرمى الأعلى تقييمًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتصدر حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، مصطفى زغبة قائمة الأفضل بتقييم 7.29 درجة، حيث ظهر بمستوى لافت هذا الموسم، وساهم في تحقيق فارس الجنوب لنتائج مميزة، واحتلاله المركز الثالث في الترتيب.

أفضل حراس المرمى هذا الموسم:

ويتواجد حارس المرمى البرازيلي مارسيلو غروهي في المركز الثاني بقائمة الأفضل بتقييم 7.29 درجة أيضًا، حيث قدم أداء لافتًا في الجولات الماضية، ليساهم في تصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لجدول ترتيب الدوري.

ويحتل حارس مرمى فريق الفيحاء، الصربي فلاديمير ستويكوفيتش المركز الثالث في القائمة بتقييم 7.17 درجة، وحل حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، فواز القرني رابعًا بعد حصوله على تقييم 7.14 درجة.