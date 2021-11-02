خطف حارس المرمى الجزائري مصطفى زغبة الأنظار مع ضمك، ليكون من أبرز حراس دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

مصطفى زغبة يتألق:

ويُعد مصطفى زغبة هو صاحب أكبر عدد من التصديات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حتى الآن، حيث قام بـ39 تصديًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفا سكور” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن مصطفى زغبة هو أكثر حراس دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين محافظة على نظافة الشباك بـ5 مباريات.

ولعب مصطفى زغبة دورًا بارزًا في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك هذا الموسم بفضل تصدياته المميزة، ليقوده إلى صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد مرور 10 جولات.

الهلال ضد ضمك:

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره ضمك، مساء يوم الخميس المقبل، على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة، ولديه مباراتان مؤجلتان، فيما يتصدر ضمك الترتيب بـ21 نقطة.