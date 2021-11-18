وجه الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد الإسباني، صدمة لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك بعد الحديث مؤخرًا عن وجود اهتمام من نادي اليونايتد للتعاقد معه وتدريب النادي.

ماذا قال زيدان لإدارة اليونايتد ؟

وقالت صحيفة “بيلد” الألمانية: إن مدرب ريال مدريد السابق أخبر مان يونايتد أنه لا يحبذ تدريب الفريق الإنجليزي حاليًّا مفضلًا أخذ راحة من عالم التدريب حتى صيف 2022.

سولشاير يتسبب في تراجع نتائج الفريق:

ويعيش اليونايتد تحت قيادة سولشاير، وقتًا صعبًا للغاية بتراجع النتائج على مستوي بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة Daily Mail البريطانية الأحد الماضي: إن إدارة اليونايتد تكثف جهودها للتفاوض مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني السابق معتمدة على قوة علاقته مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

جدير بالذكر أن زيدان كان ألمح برغبته في تدريب المنتخب الفرنسي مسبقًا، ولكن الأمر قد لا يتحقق في الوقت الحالي.

وكان المدرب سولشاير تولى تدريب مانشستر يونايتد في عام 2018 خلفًا للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.