واصل النجم سالم الدوسري تألقه مع الهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ما طمأن الجماهير قبل مباراة السعودية وفيتنام غدًا.

سالم الدوسري يخطف الأنظار:

وشارك سالم الدوسري في 5 مباريات بينهم 4 بشكل أساسي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمعدل 375 دقيقة لعب، حيث أبعدته الإصابة عن مباريات عديدة.

وقام سالم الدوسري بتسديدتين على المرمى، و13 مراوغة ناجحة، و149 تمريرة ناجحة، ووصلت دقة التمرير 81.9%، و73.8 دقة تمريراته في ملعب الخصم، وسجل هدف وقدم تمريرة حاسمة، وصنع 9 فرص تهديفية.

ويُعد سالم الدوسري من أبرز الأسلحة الهجومية سواء في الهلال أو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، حيث ظهر بشكل لافت خلال منافسات عام 2021، بالإضافة إلى مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو”.

مباراة السعودية وفيتنام:

ويحل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضيفًا على فيتنا، يوم غد الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وينفرد الأخضر بصدارة مجموعته في التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 برصيد 13 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن أستراليا أقرب ملاحقيه، فيما تتذيل فيتنام الترتيب بدون رصيد، وذلك قبل مباراة السعودية وفيتنام.