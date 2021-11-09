أبدى البرتغالي فابيو مارتينيز سعادته بالدعم الكبير الذي وجده من جماهير نادي الشباب، كاشفًا في الوقت ذاته سبب عدم استمراره مع الليوث بعد انتهاء إعارته.

مارتينيز يشيد بتجربته في السعودية:

وكان النجم البرتغالي قد لعب في صفوف الشباب على سبيل الإعارة الموسم الرياضي الماضي، وظهر بشكل مميز قبل أن يعود إلى سبورتنج براجا ومنه إلى الوحدة الإماراتي.

وعلق فابيو مارتينيز على احترافه في صفوف الشباب قائلًا: “لقد كانت التجربة إيجابية للغاية، كونها كانت التجربة الأولي لي خارج البرتغال”.

وتابع: “تم استقبالي بشكل جيد للغاية، والأجواء كانت جيدة للغاية، وهذا أتاح لنا أن نحظى بموسم جيد للغاية، وأنه نقاتل على اللقب حتى النهاية مع الهلال”.

سبب عدم استمراره مع الشباب:

وعن عدم استمراره مع الليوث، قال مارتينيز خلال تصريحاته لـ”يلا كورة”: “أردت الرحيل عن براجا بشكل نهائي، والشباب علم بذلك الأمر، بعد موسم مميز للغاية. كان هناك اهتمام من كلا الجانبين للعودة إلى الشباب”.

وأضاف: “لكن في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية، فشل انتقالي إلى الشباب، لأن الفريق لم يكن لديهم أي مكان لبديل أجنبي، وبالتالي الوضع كان سيئًا للغاية، وسوء الإدارة من جانب نادي الشباب، ولكنها كرة القدم”.

وفي ختام تصريحاته، وجه مارتينيز رسالة إلى جماهير الشباب قائلًا: “أود أن أرسل لهم رسالة شكر بكل تأكيد، لقد ساعدوني كثيرًا وساعدوا الفريق، وبدون شك سيبقون في قلبي إلى الأبد”.