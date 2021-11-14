كشف نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور، مشكلة العالمي خلال الفترة الحالية، مشيدًا في الوقت ذاته بجودة اللاعبين في صفوفه.

سرور يشيد بلاعبي النصر:

وقال سرور عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “بالمختصر المفيد.. لاعبين النصر أجانب ومحليين يستحقون أن تراهن عليهم، لكن مشكلتك في الحصص التدريبية وعدم وجود انضباط.. حقيقة.. بعيد عن الزعل”.

ويُعاني العالمي من تذبذب النتائج خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، ما دفع الإدارة برئاسة مسلي آل معمر لإنهاء التعاقد مؤخرًا مع البرتغالي بيدرو إيمانويل، على أن يقود مارسيلو سالازار الفريق بشكل مؤقت.

العالمي هذا الموسم:

ويحتل العالمي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، بعد خسارته ضد الشباب ضمن منافسات الجولة الـ11؛ ولكنه يملك مباراتين مؤجلتين.

وعلى الصعيد القاري، ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بطولة دوري أبطال آسيا 2021، بعد خسارته أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدور نصف النهائي.