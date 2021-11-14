لا ترغب إدارة نادي النصر في التفريط في اللاعب عبدالله الخيبري لاعب وسط الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة.

ويُعد الخيبري صاحب الـ 25 عامًا أحد الركائز الأساسية بصفوف الفريق الكروي الأول بنادي النصر نظير ما قدمه من مستوى فني جيد بالفترة الأخيرة.

عقد عبدالله الخيبري ينتهي بنهاية الموسم الجاري

وقررت إدارة النصر، تجديد عقد اللعب الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل.

ويأتي تمسك النصر بوجود الخيبري، بسبب إصابة أنسيلمو لاعب الوحدة المعار إلى العالمي والذي لم ينجح في الإقناع فنيًا حتى الآن، بجانب رحيل البرازيلي بيتروس.

ويتبقى فقط وضع اللمسات النهائية عل مسألة التجديد للاعب عبدالله الخيبري خلال الفترة المقبلة.

وكان الخيبري انضم إلى النصر في عام 2019 قادمًا من نادي الشباب.

النصر يمر بحالة من التغييرات الفنية والإدارية

وبسبب التراجع في نتائج الفريق الكروي الأول، فقد قررت إدارة النادي إقالة المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل وقبول استقالة حسين عبدالغني من منصب المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي.