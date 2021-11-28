واصل النجم التونسي سعد بقير تألقه خلال مباريات فريقه أبها ضد الهلال، وظهر بشكل مميز في مواجهة اليوم.

سعد بقير يواصل التألق

وخطف سعد بقير الأنظار خلال مباراة أبها ضد الهلال اليوم، حيث كان مصدر خطورة لفريقه، ونجح في تسجيل هدف التعادل قبل نهاية أحداث الشوط الأول.

وتُعد مباراة أبها ضد الهلال اليوم هي الخامسة التي يخوضها سعد بقير، وساهم في تسجيل 6 أهداف خلالهم، حيث تمكن من هز الشباك 4 مرات، وصنع هدفين.

تعادل أبها ضد الهلال

ولعب أبها ضد الهلال اليوم على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها رصيده إلى 14 نقطة، ليحتل المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الهلال إلى 20 نقطة في المركز الرابع، ولديه مباراتان مؤجلتان.