سقط نادي ليستر سيتي ضد تشيلسي بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص مباراة تشيلسي وليستر سيتي:

وضغط نادي تشيلسي منذ بداية المباراة، بحثًا عن إحراز الهدف الأول ليتمكن اللاعب الألماني أنطونيو روديجر من إحراز الهدف الأول للبلوز في الدقيقة الـ14 من ضربة رأسية نُفذت بإتقان.

وبعدها بـ 14 دقيقة، أضاف تشيلسي الهدف الثاني عبر نجمه الفرنسي نغولو كانتي في الدقيقة 28 من الشوط الأول.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول بتأخر ليستر سيتي بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، واصل فريق تشيلسي ضغطه الهجومي، حيث تم إلغاء هدفين له بداعي التسلل.

ثلاثية مدوية تُسقط ليستر سيتي ضد تشيلسي:

وخلال الدقيقة الـ72 من مباراة ليستر سيتي ضد تشيلسي، تمكن اللاعب الأمريكي كريستيان بوليسيتش من إحراز ثالث أهداف تشيلسي بعد تمريرة متقنة من اللاعب المغربي حكيم زياش.

وبعد مباراة ليستر سيتي وتشيلسي، أصبح رصيد تشيلسي 29 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر.

وسوف تُختتم مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي غدًا الأحد بإقامة مباراتين وهما “مانشستر سيتي ضد إيفرتون” و “توتنهام هوتسبير ضد ليدز يونايتد”.

وكانت مباراة ليستر سيتي ضد تشيلسي أُقيمت على ملعب “كينج باور ستاديوم” في مدينة ليستر.