أكد سلمان الفرج لاعب المنتخب السعودي على أن الأخضر كان طموحه تحقيق النقاط الثلاث ضد منتخب أستراليا.

وغرد الفرج قائلًا: ” الحمد لله، كنا نطمح لتحقيق الفوز والنقاط الثلاث وإن شاء الله القادم أفضل”.

وفي الشوط الثاني من المباراة ضد منتخب أستراليا، ارتدى محمد الربيعي حارس مرمى المنتخب السعودي ثوب الإجادة بتصديه لفرصة هدفين محققين من المنتخب الأسترالي في الدقيقتين الـ59 والـ64.

سلمان الفرج يُهدر فرصة تهديفية للأخضر

وأهدر سلمان الفرج فرصة إحراز الهدف الأول في شباك المنتخب الأسترالي، بعدما تصدى الحارس لها في الدقيقة الـ75، ونفس الأمر فعله سالم الدوسري حيث أهدر فرصة هدف محقق للأخضر بالدقيقة الـ81، بينما لم ينجح صالح الشهري في إحراز الهدف الأول لـ المنتخب السعودي بعد ضرب الكرة برأسه بالدقيقة الـ83 لكنها مرت خارج الملعب.

وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي في مباراة أُقيمت على ملعب ” ويسترن سيدني” في أستراليا.

مباراة قوية بين السعودية وفيتنام الثلاثاء

يذكر أن الأخضر سيواجه منتخب فيتنام في فيتنام ظهر يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات مونديال 2022.

ويتواجد المنتخب السعودي في صدارة المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن منتخب أستراليا صاحب المركز الثاني.

وجمع الأخضر 13 نقطة في أول 5 جولات من التصفيات، وذلك بعد الفوز على منتخبات فيتنام وعمان واليابان والصين، ثم التعادل مع أستراليا.