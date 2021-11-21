ظهر التونسي الدولي نعيم سليتي بشكل مميز مع الاتفاق ضد الحزم، ليحقق رقمًا مميزًا ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

نعيم سليتي يحقق رقمًا مميزًا:

وشارك نعيم سليتي كبديل في مباراة الاتفاق ضد الحزم، ليصبح ثالث لاعب يُشارك بديل في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ينجح في تقديم تمريرتين حاسمتين في لقاء واحد.

وسبق أن نجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ياسر الشهراني، ونجم فريق النصر، عبدالفتاح عسيري، في صناعة هدفين بعد مشاركتهما كبدلاء هذا الموسم، قبل أن يكرر نعيم سليتي الأمر ذاته في الجولة الـ12.

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفا سكور”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بالمستوى الذي قدمه سعد بقير ضد الحزم، حيث صنع 4 فرص، ولعب عرضيتين ناجحتين، ومنحته أفضل تقييم بالمباراة بـ8.8 درجة.

الاتفاق ضد الحزم:

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضد الحزم ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز فارس الدهناء بثلاثية دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق رصيده إلى 13 نقطة ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الحزم عند 10 نقاط في المركز الـ15.