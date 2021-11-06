سقط الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة في فخ التعادل المثير ضد مضيفه سيلتا فيجو بثلاثية لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.

ملخص مباراة برشلونة وسيلتا فيجو:

وبدأت المباراة بضغط هجومي قوي من قبل البارشا أسفر عن الهدف الأول للاعب أنسو فاتي في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة.

ثم بعدها بـ 13 دقيقة، تمكن اللاعب سيرخيو بوسكيتس من إضافة ثاني أهداف البارشا عبر تصويبة قوية.

وقبل نهاية الشوط الأول بعشر دقائق، تمكن اللاعب ممفيس ديباي من إضافة ثالث الأهداف بضربة رأسية في الدقيقة الـ35.

وانتهى الشوط الأول بتفوق البارشا بثلاثية دون مقابل.

سيلتا فيجو يعود:

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، تراجع فريق برشلونة مما أعطى الفرصة لفريق سيلتا فيجو للعودة في المباراة، حيث سجل إياجو إسباس الهدف الأول لـ سيلتا فيجو في الدقيقة الـ53 مستغلًّا خطأ من الحارس تير شتيجن.

وبعد ذلك، كثف فريق سيلتا فيجو من محاولاته ليضيف اللاعب مانويل نوليتو ثاني الأهداف لـ سيلتا في الدقيقة الـ75.

وخطف سيلتا فيجو هدف التعادل القاتل عبر اللاعب إياجو إسباس في الدقيقة التسعين، لينتهي اللقاء بالتعادل بثلاثية لكل فريق.

وأصبح رصيد برشلونة بعد التعادل 17 نقطة في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما أصبح رصيد سيلتا فيجو 12 نقطة في المركز الرابع عشر.