أكد مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام، فضيلة الدكتور سعد بن محمد المحيميد، بأن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي سخرت كافة الوكالات العاملة في المسجد الحرام لاستقبال ضيوف الرحمن من المصلين والمعتمرين خلال فترة الإجازة الدراسية.

وأوضح فضيلته بأن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حرصت على تكثيف جهودها ورفع استعداداتها، بما يضمن تقديم أعلى مستوى من الخدمات والتسهيلات لتمكينهم من تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة، فضلًا عن تهيئة المسارات المخصصة للحركة والمصليات و صحن المطاف والمسعى.

وأضاف أنه تم الانتهاء من توفير بعض نطاقات العمل والاستفادة منها في الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام من الأعمال الإنشائية والتشطيبات المعمارية وتركيب الأسقف المعلقة ووضع النجف أعلى مزلقان النبي صلى الله عليه وسلم تزامنًا مع أيام الإجازة، والذي يبلغ طوله 90 مترًا، لكونه أحد المسارات المهمة لتفويج الطائفين من صحن المطاف إلى الدور الأرضي ومنها إلى أدوار المسعى العلوية عبر عبارة النبي صلى الله عليه وسلم.

وذكر المحيميد أن توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما وفق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة (2030م).