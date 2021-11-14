شهدت محافظة جدة صباح اليوم هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة تسببت في تدني الرؤية الأفقية.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها متقدما بشأن هطول أمطار غزيرة على منطقة مكة تستمر حتى الـ 8 مساء اليوم

من جهتها دعت المديرية العامة للدفاع المدني لتوخي الحيطة والحذر نظرا لما تشهده محافظة جدة من حالة مطرية غزيرة.

أمطار غزيرة على جدة

ونشر حساب طقس العرب على “تويتر”، مقطع فيديو يوثق الحالة المطرية على محافظة جدة اليوم الأحد.

الجدير بالذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة ومرتفعات منطقة الباحة، كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية وحائل يمتد تأثيرها إلى منطقة القصيم وأجزاء من منطقتي الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقتي عسير وجازان.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-35 كم/ساعة قد تصل إلى 50 كم/ساعة خلال تكوّن السحب الرعدية وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.