شهدت أستراليا بيع أغلى ماعز في مزاد علني بمبلغ قياسي وصل لـ21 ألف دولار، محطمًا الرقم القياسي المسجل.

وفي التفاصيل، حطم الماعز “مراكش” الرقم القياسي السابق البالغ 12 ألف دولار، ووصف المشتري أندرو موسيلي الذي اشترى الماعز بـ”الأنيق”.

البحث عن السلالة

وقال موسيلي إن ما أثار إعجابه في الماعز، هو أنه بدا في صحة ممتازة، الأمر الذي يخوله لإنجاب ماعز عالي الجودة.

ارتفاع سعر مراكش

يشار إلى أن موسيلي كان قد سبق وأن امتلك أغلى ماعز في أستراليا بمبلغ وصل لـ9 آلاف دولار، وكان قد اعتاد منذ طفولته في غرب نيو ساوث ويلز، على تربية الماعز البري وبيعها مقابل 5 دولارات، عندما كان صبيًا، بحسب ما نقلت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية.

وقال إن حقيقة وجود عدد أقل بكثير من الماعز البري المتبقية تفسر جزئيًا سبب ارتفاع سعر الماعز مثل “مراكش”.