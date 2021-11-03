يسعى المهاجم السوري عمر السومة للظهور بشكل مميز خلال مباراة فريقه الأهلي ضد الباطن اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

السومة يسعى لتسجيل هدفه الثاني

واعتاد عمر السومة على هز الشباك أكثر من مرة أمام جميع الفرق التي واجهها في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ويطمح لتسجيل مزيد من الأهداف ضد الباطن.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن هو أكثر فريق خاض أمامه عمر السومة مباريات “6 مرات”، إلا أنه لم ينجح في هز شباكه سوى مرة واحدة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويواجه الأهلي نظيره الباطن عند الساعة 7:45 مساء اليوم الأربعاء، على استاد الأمير عبدالله الفيصل، في الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويسعى الراقي للاستمرار في انتفاضته، فيما يطمح الفريق السماوي لتحقيق نتيجة إيجابية.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الراقي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في المركز الـ14 برصيد 9 نقاط.