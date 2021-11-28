أعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية “سيسكو”، اليوم الأحد، عن استحواذ إحدى شركاتها التابعة الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) (والتي تمتلك فيها سيسكو ما نسبته 76% من رأس المال) على مجموعة (“إليت”) وذلك من خلال شركة جرين دوم للاستثمارات المحدودة (“جرين دوم”) المملوكة لشركة لوجي بوينت بنسبة 31.7%.

وفي التفاصيل، استحوذت شركة جرين دوم للاستثمارات المحدودة على 100% من رأس المال لمجموعة إليت.

صفقة الاستحواذ تمت بتاريخ 25 نوفمبر 2021م الموافق 1443/4/20هـ، حيث استثمرت لوجي بوينت مبلغ 58 مليون ريال من خلال شركة جرين دوم للاستثمارات.

ومن المتوقع أن يظهر الأثر المحاسبي للصفقة في القوائم المالية الموحدة لشركة سيسكو في الربع الرابع لعام 2021 من خلال شركتها التابعة لوجي بوينت.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية في وقت سابق منخفضاً 69.93 نقطة ليقفل عند مستوى 11299.45 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.5 مليارات ريال.

الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 140 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 90 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 105 شركة على تراجع.

الأكثر ارتفاعًا

وكانت أسهم شركات عناية، وأمانة للتأمين، والبحر الأحمر، وتهامة، وصادرات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات التطويرية الغذائية، وسابك للمغذيات الزراعية، ومعادن، ومتطورة، والعربية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 7.73% .

مؤشر سوق نمو

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا 163.71 نقطة ليقفل عند مستوى 23164.54 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 21 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 340 ألف سهم تقاسمتها 1598 صفقة.