من بين الخدمات الجديدة التي أطلقها أبشر في الملتقى السابع يوم أمس الأربعاء جاءت خدمة الكفالة الإلكترونية للمرور بهدف تمكن المستفيدين من إتمام إجراءات الكفالة إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة القطاع.

شروط إصدار الكفالة الإلكترونية للمرور