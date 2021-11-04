من بين الخدمات الجديدة التي أطلقها أبشر في الملتقى السابع يوم أمس الأربعاء جاءت خدمة الكفالة الإلكترونية للمرور بهدف تمكن المستفيدين من إتمام إجراءات الكفالة إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة القطاع.
شروط إصدار الكفالة الإلكترونية للمرور
ويجب أن تتوافر الشروط التالية في الكفيل لإنشاء كفالة جديدة:
- أن يكون سعودي الجنسية أكبر من 18 عاماً
- التواجد داخل المملكة العربية السعودية
- التسجيل والتفعيل في منصة أبشر
- أن لا يكون مدرجاً في نظام المطلوبين بحالة “”يقبض عليه”” مع إمكانية إتمام الخدمة لبقية الحالات
- أن لا يكون مسجلاً كمكفول على قضية سابقة لنفس القطاع المحدد
- أن لا يتجاوز عدد الكفالات السارية له اثنتين كحد أقصى لنفس القطاع المحدد
شروط المكفول
كما يجب أن تتوافر الشروط التالية في المكفول لإنشاء كفالة جديدة:
- التواجد داخل المملكة العربية السعودية
- وجود قضية واحدة على الأقل مدرجة من قبل الجهات الأمنية لترشيح المكفول للحصول على كفالة
- أن لا يكون مدرج في نظام المطلوبين بحالة “”يقبض عليه”” مع إمكانية إتمام الخدمة لبقية الحالات
- يجب أن لا يكون هناك كفيل آخر مسجل على نفس القضية.
- يجب أن يتم سداد رسوم الخدمة قبل إتمام العملية. يتم إشعار الكفيل والمكفول برسائل نصية بعد الانتهاء من إجراءات الكفالة الالكترونية.
- في حال لم يكن للمكفول حساب مفعل في أبشر، يتم إدخال رقم الجوال الخاص بالمكفول من قبل الكفيل.
- يتم إشعار الكفيل بعد الإفراج عن المكفول فيما يخص القضايا المرورية.”
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