هاجم يوري فيرنيدوب المدير الفني لفريق شيريف تيراسبول المولدوفي حكم مباراة فريقه ضد ريال مدريد الإسباني التي أُقيمت أمس الأربعاء بالجولة الخامسة من دور المجموعات بـ دوري أبطال أوروبا.

هدف ريال مدريد الأول غير صحيح

وعلق مدرب فريق شيريف على الهدف الأول لـ الريال الذي سجله النمساوي دافيد ألابا قائلًا: ” الكرة لم تكن خطأ ولكن لأن المنافس هو الريال فمن الطبيعي أن تُحتسب له”.

وأضاف مدرب الفريق المولدوفي: “لا يُوجد أي شيء نندم عليه، وقمنا بعملنا على أكمل وجه”.

وكان الريال انتصر على فريق شيريف بثلاثية دون رد، أحرزها كل من دافيد ألابا والألماني توني كروس والفرنسي كريم بنزيما.

الريال متأهل في الصدارة

ويتواجد ريال مدريد حاليًا في صدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، ليضمن التأهل لدور ثمن النهائي مع وصيفه نادي إنتر ميلان الإيطالي.

وسيواجه الريال، فريق إنتر ميلان في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات يوم الثلاثاء السابع من ديسمبر المقبل.

وكانت مباريات أمس الأربعاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال أوروبا، انتهت بتحقيق ليفربول الإنجليزي وأياكس أمستردام الهولندي وإنتر ميلان الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد لانتصارات مهمة.

الإنتر هزم فريق شاختار دونيتسك الأوكراني بثنائية دون رد، بيشكتاش التركي خسر من أياكس بثنائية مقابل هدف، ليفربول الإنجليزي هزم بورتو البرتغالي بثنائية دون رد، مانشستر سيتي هزم باريس سان جيرمان الفرنسي بثنائية لهدف، وميلان الإيطالي حقق فوزًا مهمًّا على أتلتيكو مدريد بهدف دون مقابل، بينما فاز لايبزيج الألماني على كلوب بروج البلجيكي بخماسية دون رد، وفاز سبورتينج لشبونة البرتغالي على بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثية مقابل هدف.

أما ريال مدريد فهزم فريق شيريف تيراسبول المولدوفي بثلاثية دون رد.