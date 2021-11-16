أوضح صالح الشهري مهاجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على أن فرصة الأخضر للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 لا تزال كبيرة مع تبقي 4 مباريات على نهاية تصفيات المرحلة النهائية.

صالح الشهري يعلق

وتحدث الشهري بعد الفوز على فيتنام قائلًا: ” متبقٍ لنا 4 مباريات و2 منهم على أرضنا، لا شك أن الفرصة كبيرة وسانحة من أجل التأهل إلى مونديال قطر”.

ونجح الشهري في إحراز 6 أهداف في التصفيات معادلًا أهداف سالم الدوسري، بعد تسجيله هدف الفوز في لقاء فيتنام ظهر اليوم الثلاثاء.

الشهري رجل مباراة فيتنام

يذكر أن الشهري نال جائزة رجل مباراة السعودية وفيتنام، وتمكن من فض شراكة الأهداف مع زميليه سامي النجعي وفراس البريكان الذي أحرز كل منهما هدفين حتى الآن في التصفيات النهائية.

وسيواجه الأخضر، منتخب عمان في الجولة السابعة من التصفيات، حيث كان الأخضر فاز على عمان في السابع من سبتمبر الماضي بهدف دون رد في العاصمة العمانية مسقط.