أعلن صالح النعيمة، نجم نادي الهلال السابق، عن دخوله إلى المستشفى واستعداده للخضوع لعملية جراحية خلال الفترة القريبة المقبلة في الظهر، بعد أن كان حاضرًا في تتويج الهلال بـ دوري أبطال آسيا أمس الثلاثاء.

صالح النعيمة يتحدث عن وضعه الصحي بعد تتويج الهلال:

وغرد النعيمة عبر حسابه في “تويتر” اليوم الأربعاء قائلًا: “ربما تحاملت على نفسي بالأمس، والهلال وجماهيره ومن كلفني يستاهلون العناء، حقيقة لم أستطع النوم بشكل جيد واختلط شعوري بين التعب والفرح، اليوم اضطررت بعد زيادة الألم للذهاب للمستشفى وزيارة الدكتور المختص، فأبلغني بضرورة إجراء عملية أخرى ستحدد لاحقًا، والحمد لله على قضاء ﷲ وقدره”.

يذكر أن النعيمة كان دخل حاملًا لـ كأس دوري أبطال آسيا أمس في ملعب الملك فهد الدولي قبل انطلاق المباراة النهائية بين الهلال وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

النعيمة تواجد في ألمانيا قبل شهرين:

وكان صالح النعيمة كشف آخر تطورات حالته الصحية في سبتمبر الماضي، وذلك بعد خضوعه لبرنامج علاجي في ألمانيا نتيجة إجرائه لعملية جراحية في الظهر.

وغرد النعيمة صاحب الـ61 سنة عبر حسابه في “تويتر” قائلًا يوم 10 سبتمبر الماضي: “مع الكادر الطبي المصاحب لي في علاجي الذي كان له أثر كبير بعد الله، بدعائكم في العودة بشكل أفضل صحيًّا ولله الحمد”.