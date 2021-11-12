سيفقد منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، اللاعب كاسيميرو نجم خط وسط الفريق في مواجهة الأرجنتين فجر الأربعاء المقبل، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ14 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

سبب غياب كاسيميرو عن مواجهة الأرجنتين

وسيغيب كاسيميرو عن مواجهة منتخب راقصي التانجو بسبب تراكم البطاقات وذلك بعد أن أُشهرت البطاقة الصفراء في وجهه في مباراة كولومبيا فجر اليوم الجمعة في تصفيات المونديال.

ونجح منتخب البرازيل في التأهل رسميًا لـ كأس العالم 2022 بقطر بعد الفوز على المنتخب الكولومبي بهدف دون مقابل سجله اللاعب لوكاس باكيتا في الدقيقة الـ73 من عمر المباراة.

ويحتل منتخب البرازيل صدارة التصفيات في أمريكا الجنوبية برصيد 34 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن منتخب الأرجنتين صاحب المركز الثاني برصيد 25 نقطة.

وتأهل منتخب البرازيل 22 مرة إلى المونديال من أصل 22 نسخة منذ بداية إقامة البطولة في عام 1930 في دولة الأوروجواي.

ويُعد منتخب البرازيل المنتخب الوحيد في العالم الذي شارك في كل نسخ كأس العالم والأكثر تتويجًا باللقب برصيد 5 مرات أعوام 1958 و 1962 و 1970 و 1994 و 2002.

لقاء ذات طابع خاص

وستكون مباراة المنتخب البرازيلي ضد غريمه الأرجنتيني ذات طابع خاص، حيث يسعى منتخب البرازيل للثأر بسبب خسارة لقب كوبا أمريكا على أرضه في يوليو الماضي أمام منتخب راقصي التانجو بهدف دون مقابل سجله نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أنخل دي ماريا.