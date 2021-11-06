كشفت تقارير صحفية، حقيقة ما تردد مؤخرًا حول فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة الكرة الذهبية من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية كأفضل لاعب في العالم عم عام 2021.

وذكر تقرير صحفي في إحدى القنوات البرتغالية أن نجم برشلونة الإسباني سابقًا تُوج بجائزة الكرة الذهبية من المجلة الفرنسية بعد أن تم إبلاغه بذلك.

وعلق باسكال فيري رئيس تحرير المجلة المقدمة للجائزة قائلًا: “هذه شائعات ومجرد هراء”.

ليونيل ميسي في منافسة شرسة مع ليفاندوفسكي وبنزيمة:

يذكر أن النجم الأرجنتيني ميسي يتنافس مع البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني والفرنسي كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد الإسباني للفوز بالكرة الذهبية يوم 29 نوفمبر الجاري حيث سيتم الإعلان عن المتوج بها في ذلك التاريخ.

المرشحون الـ30:

وفي الثامن من أكتوبر الماضي، كشفت فرانس فوتبول عن ترشح 30 لاعبًا لـ نيل الكرة الذهبية، حيث جاءت القائمة مكونة من : “الإيطالي نيكولو باريلا من إنتر ميلان الإيطالي، الفرنسي كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد الإسباني، الإيطالي ليوناردو بونوتشي لاعب يوفنتوس الإيطالي، البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، الإيطالي جورجيو كيليني لاعب يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، البرتغالي روبن دياز لاعب مانشستر سيتي، الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان الفرنسي، البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، الإنجليزي فيل فودين لاعب مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينج هالاند لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، الإيطالي جورجينيو لاعب تشيلسي الإنجليزي، الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، نغولو كانتي لاعب منتخب فرنسا وتشيلسي، الدنماركي سيمون كايير لاعب ميلان الإيطالي”.

وشملت القائمة كذلك كلًّا من: “الإسباني سيزار أزبيليكويتا لاعب تشيلسي، البولندي روبيرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني، البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب تشيلسي، الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب فريق إنتر ميلان، الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني، الإسباني جيرارد مورينو لاعب فياريال الإسباني، الإنجليزي ماسون ماونت لاعب تشيلسي، البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، الإسباني بيدري لاعب برشلونة الإسباني، المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، الإنجليزي رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي، الأوروجوياني لويس سواريز لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني”.