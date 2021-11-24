صرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذي يظهر من خلاله شكوى مواطن من قطع الأشجار في مركز البرة بمحافظة حريملاء، تمكنت التحريات الأمنية من ضبط مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، ومقيم من الجنسية السودانية.

عقوبات وغرامة:

وأوضح الرائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، مبينًا أن عقوبة قطع الأشجار غرامة تصل إلى 20 ألف ريال لكل شجرة، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية للاحتطاب.

وشدد المالكي على أن القوات الخاصة للأمن البيئي، لن تتهاون في تطبيق اللوائح التنفيذية لنظام البيئة على المخالفين، ومتابعة كل ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي من مخالفات بيئية، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض و 996 أو 999 في جميع مناطق المملكة.