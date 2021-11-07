يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك بشكل مميز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ليكون الحصان الأسود في المسابقة.

ضمك يتألق مع ريزتش:

ونجح المدير الفني الكرواتي كريشمير ريزتش في تطوير أداء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك بدنيًّا وفنيًّا بشكل لافت، ليصبح من أبرز الفرق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُعد عدد النقاط الذي حققه فارس الجنوب هذا الموسم، هو الأفضل له في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما كان يصارع على البقاء، لتصبح مهمته الرئيسية مواصلة التألق والبحث عن احتلال مركز متقدم.

فارس الجنوب في دوري محمد بن سلمان:

وتراجع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك إلى المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة، بالتساوي مع الشباب الوصيف.

وخاض فارس الجنوب 11 مباراة حتى الآن في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نجح في تحقيق الفوز 6 مرات، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر مباراتين، كان آخرها أمام الهلال في الجولة الـ11.