تغادر بعثة الأخضر بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد إلى مدينة هانوي عاصمة فيتنام ظهر غدٍ الجمعة، على متن طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة المنتخب الفيتنامي بالجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2022.

موعد مباراة الأخضر وفيتنام

وستغادر بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم من أستراليا إلى فيتنام لمواجهة الأخير يوم الثلاثاء المقبل في تصفيات المونديال.

وفي سياق آخر، حافظ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على صدارته للمجموعة الثانية في تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022، وذلك بعد نهاية مباريات الجولة الخامسة في المجموعة.

وكانت نتائج مباريات المجموعة الثانية انتهت اليوم في الجولة الخامسة بتعادل الأخضر مع أستراليا بدون أهداف، وفوز اليابان على فيتنام بهدف دون رد، وتعادل الصين مع عُمان بهدف لكل فريق.

المنتخب السعودي في الصدارة

ويتواجد الأخضر في المركز الأول برصيد 13 نقطة، يليه المنتخب الأسترالي ثانيًا برصيد 10 نقاط، المنتخب الياباني ثالثًا برصيد تسع نقاط، المنتخب العُماني رابعًا برصيد سبع نقاط، المنتخب الصيني خامسًا برصيد 4 نقاط، المنتخب الفيتنامي سادسًا برصيد صفر من النقاط.