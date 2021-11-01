أعلن نادي الهلال، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، عن طرح تذاكر مباراة الهلال وضمك المقبلة.

تذاكر مباراة الهلال وضمك:

وجاءت أسعار تذاكر مباراة الهلال وضمك كالتالي، 30 ريالًا موحدة أفراد وعائلات، 300 ريال منصة فضية، و800 ريال منصة ذهبية، مشيرًا إلى توفرها عبر موقع تذاكر الهلال الرسمي.

وتُقام مباراة الهلال وضمك عند الساعة 5:50 مساء يوم الخميس المقبل، على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة، ويمتلك مباراتين مؤجلتين.

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك بشكل مميز، حيث ينفرد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة.