أعلنت شركة فالكم للخدمات المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات عن نية الشركة في طرح 400 ألف سهم عادي تمثل 20% من أسهمها وإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية.

وحصلت الشركة على موافقة السوق الصادرة بتاريخ 14 /03 /1443هـ (الموافق 20 /10 /2021م) على إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية، وموافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 28 /03 /1443هـ (الموافق 03 /11 /2021م) على تسجيل وطرح أسهم الشركة للاكتتاب في السوق الموازية.

سعر الطرح النهائي

وأوضحت الشركة، أنه سيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر، مع الإشارة إلى أن فترة الطرح ستبدأ من يوم الأحد 08 /05 /1443هـ (الموافق 12 /12 /2021م) وتنتهي بنهاية يوم الخميس 12 /05 /1443هـ (الموافق 16 /12 /2021م).

وبالأمس أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية منخفضاً 224.51 نقطة ليقفل عند مستوى 11485.94 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.6 مليارات ريال.

مؤشر الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 161مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 15 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 186 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مكة، وجبل عمر، والخزف السعودي، وبحر العرب، وشمس الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات نسيج، وميدغلف للتأمين، ومجموعة فتيحي، وريدان، وتكوين، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 2.53% و 6.99% .

سوق الأسهم الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا 597.00 نقطة ليقفل عند مستوى 23971.26 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 22 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 360 ألف سهم تقاسمتها 1840 صفقة.