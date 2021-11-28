تنتظر جماهير الهلال قرعة كأس العالم للأندية 2021، بعد اكتمال عقد المتأهلين رسميًا بتتويج فريق بالميراس البرازيلي بلقب كأس الليبرتادوريس.

الهلال بطل القارة

وتألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المسابقات خلال عام 2021، ونجح في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا على حساب بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي.

وينافس الهلال على جائزة جلوب سوكر لأفضل ناد في العالم 2021 مع 14 ناديًا آخر، أبرزهم الأهلي المصري، تشيلسي، مانشستر يونايتد وغيرهم، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

طريق الزعيم في كأس العالم للأندية

ويُصنف الزعيم ضمن الفرق التي تبدأ مشوارها في بطولة كأس العالم للأندية 2021 من الدور ربع النهائي، مع أندية الأهلي المصري، مونتيري المكسيكي، بجانب الفريق المتأهل من الدور التمهيدي بين الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي.

ومن المقرر أن يكون الهلال أمام 3 احتمالات بعد إجراء قرعة كأس العالم للأندية، يوم غد الاثنين، وهي؛ مواجهة الأهلي المصري، أو مونتيري أو المتأهل من مباراة الدور التمهيدي.

وفي حالة تأهل الزعيم إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية 2021، سيواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا أو بالميراس، وفقًا لما ستُسفر عنه القرعة.