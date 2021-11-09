أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي‎ ‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، عن التوسع في شبكة وجهاته، والبدء بأولى رحلاته الدولية المباشرة إلى مطار العلا الدولي.

رحلات طيران ناس

وابتداءً من 19 نوفمبر 2021، ستنطلق أولى رحلات طيران ناس الدولية إلى العلا من دبي والكويت.

بالإضافة إلى تسيير رحلات داخلية جديدة من العلا إلى كل من الرياض، الدمام وجدة. ويعد هذا التشغيل هو الأول للمسافرين الدوليين من والى مدينة العلا وذلك بالاستمتاع بالسفر المباشر إلى أحد أهم وأكثر المواقع الأثرية والتاريخية شهرة في العالم.

وسيتم تدشين أولى رحلات طيران ناس الدولية إلى العلا بتاريخ 19 نوفمبر 2021، من مطار دبي الدولي، وذلك خلال حفل خاص يحتفي بتاريخ العلا وتراثها، وإنجازات طيران ناس، الحائز على جوائز سكاي تراكس العالمية.

وتعليقًا على هذا ، قال الرئيس التنفيذي للشركة بندر المهنا: “سعداء بأن يكون طيران ناس هو المشغل الأول للرحلات الدولية إلى مدينة العلا وذلك امتدادًا لالتزام طيران ناس بالاستراتيجية التوسعية، لاسيما وأن العلا أحد أهم المواقع التاريخية في مملكتنا الحبيبة وذلك بهدف تسهيل تجربة السفر المباشر لزوار مدينة العلا ولاطلاع على تراثها العريق، وأضاف: “نحن واثقون من أن شراكتنا مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا ستُشكل أحد العناصر الرئيسية المساهمة في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، ما يعزز من مكانة المملكة كوجهة سياحية إقليمية وعالمية رائدة”.

العلا ملتقى الحضارات

ومن جانبه، قال رئيس قطاع تسويق وإدارة الوجهات السياحية في الهيئة الملكية لمحافظة العلا فيليب جونز: “كانت العلا ملتقى الحضارات القديمة لآلاف السنين، وقد استقبلت واحة العلا العديد من المسافرين والمستوطنين والذين شاركوا بضائعهم وأفكارهم وبنوا عدة مجتمعات عريقة.

وتسيير أولى الرحلات الدولية من وإلى العلا هو خطوة مهمة في سبيل عودة العلا إلى سابق عهدها كملتقى للحضارات والأفكار، نتطلع من خلال هذه الرحلات الجديدة إلى العمل مع طيران ناس في استقبال المزيد من الزوار الدوليين والإقليميين لتجربة هذه الوجهة الأثرية الهامة”.

ويتزامن إطلاق أولى الرحلات الدولية في 19 نوفمبر مع حفل فايا يونان وفرقتها العالمية والذي سيقام في قاعة مرايا بمحافظة العلا، حيث تقدّم المطربة عددًا من أغانيها الشعرية المميزة والمقطوعات الشرقية الكلاسيكية بالإضافة إلى تشكيلة من أغانيها والتي تؤديها بالألحان الغربية، والتي ساعدها هذا التنويع على تكوين هوية موسيقية فريدة ومميزة.

جدول الرحلات إلى العلا

4 رحلات أسبوعية بين العلا والرياض

3 رحلات أسبوعية بين العلا ودبي

3 رحلات أسبوعية بين العلا وجدة

3 رحلات أسبوعية بين العلا والدمام

ورحلتين أسبوعية بين العلا والكويت

إنجاز جديد

مع هذا الإنجاز الجديد، يؤكد طيران ناس التزامه بتقديم خيارات وجهات سفر بكل سهولة ويسر، تلبي توقعات المسافرين، كما يسعى طيران ناس إلى مواكبة الطلب المتزايد في صناعة السفر والسياحة، والذي يُتوقع أن يشهد نموًا كبيرًا في الفترة المقبلة، مع استمرار التعافي في دول العالم من التداعيات غير المسبوقة لوباء COVID-19.