يبدو أن اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي في طريقه لمغادرة نادي برشلونة الإسباني، وذلك بعد فشل محاولات تجديد عقده مع إدارة النادي الكتالوني مؤخرًا.

عثمان ديمبيلي سيغادر برشلونة بالمجان

واتجه المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز إلى عدم الاعتماد على ديمبيلي مما جعل اللاعب الفرنسي يفكر في الرحيل.

وقالت صحيفة Sport الفرنسية إن عثمان ديمبيلي سيرحل عن الفريق الكتالوني بشكل مجاني.

اللاعب فشل في تقديم أداء إيجابي بعد مواسم مليئة بالإصابات، ينتهي عقده في يونيو 2022، وسيبحث حاليًا عن ناد جديد.

وفضّل ديمبيلي الرحيل عن البارشا بسبب معاناة النادي الكتالوني من أوضاع مالية سيئة.

يذكر أن ديمبيلي كان انضم إلى البارشا في صيف 2017 قادمًا من نادي بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 150 مليون يورو.

جافي باق في البارشا

وفي سياق آخر، كشفت تقارير صحفية الأحد الماضي أن الإسباني بابلو جافي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة، رفض فكرة الانتقال لنادي تشيلسي الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وكان اللاعب الشاب نجح في خطف الأنظار والتألق مع برشلونة حيث ينتهي عقده في صيف العام بعد المقبل.

وقالت صحيفة ” سبورت” الكتالونية إن اللاعب صاحب الـ17 عامًا سيظل في صفوف برشلونة مضيفة أنه يعرف أن مستقبله سيكون مع النادي الكتالوني بالفترة المقبلة وسيتألق مع قدوم الإسباني تشافي هيرنانديز لقيادة الفريق الكروي الأول بالنادي الكتالوني بعد اهتمام تشيلسي بضمه.