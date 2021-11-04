شدد الأمن العام على مخالفة من يضبط قادمًا لأداء العمرة ودخول الحرم المكي الشريف دون تصريح.

وأوضح الأمن العام أنه تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19″، ولضمان الالتزام بتطبيق التنظيم الوقائي المعتمد لأداء العمرة، والصلاة، بما يتواءم مع الطاقة التشغيلية الآمنة في المواقع كافة بالحرم المكي الشريف وساحاته، فقد تقرر ما يلي:

• غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، لمن يضبط قادمًا لأداء العمرة، دون الحصول على تصريح.

• غرامة مالية قدرها 1000 ريال لمن يحاول دخول الحرم المكي الشريف دون تصريح لأداء الصلاة.